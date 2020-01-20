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Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır
6 saat önce
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Antalya'daki otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmana oyuncular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Antalya'daki otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmana oyuncular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, pas, top kapma ve dar alanda çift kale maçın ardından sona erdi.
İki takım arasında Kayseri'de oynanan kupada son 16 turunun ilk maçı 0-0 tamamlanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:08
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