Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika Spor

Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır

6 saat önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Antalya'daki otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmana oyuncular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Antalya'daki otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmana oyuncular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


İdman, pas, top kapma ve dar alanda çift kale maçın ardından sona erdi.


İki takım arasında Kayseri'de oynanan kupada son 16 turunun ilk maçı 0-0 tamamlanmıştı.

Robert Prosinecki, Kayseri, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:08 
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