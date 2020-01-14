Kayserispor-Fenerbahçe maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, rahatsızlığı nedeniyle takımın başında maça çıkamadı.
Dün uçakla Kayseri'ye gelen Fenerbahçe kafilesinde yer alan Yanal'ın, maç öncesi rahasızlığının artması nedeniyle kulübün sağlık ekibi tarafından maça çıkmaması yönünde karar alındı.
Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Sağlık ekibimiz, ağır gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi yükselen teknik direktörümüz Ersun Yanal'ın maça çıkmaması yönünde karar verdi." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'de yedek oyuncular sahada
Yanal, Kayserispor karşılaşmasında uzun süre kadroda şans bulamayan Alper Potuk, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Mevlüt Erdinç ve Harun Tekin'e ilk 11'de şans verdi.
Hücum hattında Vedat Muric'in yerine Mevlüt Erdinç'e şans tanıyan Yanal, Isla, Zanka, Jailson, Dirar savunma dörtlüsünü bozmadı.
Altay Bayındır, Vedat Muric, Ozan Tufan, bu maçta yedek soyundu.
Sarı-lacivertli ekip maça Harun Tekin, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga Ciğerci, Alper Potuk, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç 11'yle çıktı.
Öte yandan sezon başında lisansı çıkarılmadığı için forma şansı bulamayan Mehmet Ekici, isminin Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilmesi sonucu Kayserispor kadrosuna alındı.
Robert Prosinecki 6 yıl aradan sonra Kayserispor'un başında
6 yıl aradan sonra yeniden Kayserispor ile anlaşan Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki, ikinci dönemindeki ilk resmi maçına çıktı.
Prosinecki, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de Lung, Lopes, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir, Rienstra, Mensah, Aksel Aktaş, Kravets'e forma şansı verdi.