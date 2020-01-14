Kayserispor-Fenerbahçe maçından notlar

6 yıl aradan sonra yeniden Kayserispor ile anlaşan Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki, ikinci dönemindeki ilk resmi maçına çıktı.

Öte yandan sezon başında lisansı çıkarılmadığı için forma şansı bulamayan Mehmet Ekici , isminin Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilmesi sonucu Kayserispor kadrosuna alındı.

Altay Bayındır , Vedat Muric, Ozan Tufan , bu maçta yedek soyundu.

Hücum hattında Vedat Muric'in yerine Mevlüt Erdinç'e şans tanıyan Yanal, Isla, Zanka, Jailson , Dirar savunma dörtlüsünü bozmadı.

Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Sağlık ekibimiz, ağır gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi yükselen teknik direktörümüz Ersun Yanal'ın maça çıkmaması yönünde karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Dün uçakla Kayseri'ye gelen Fenerbahçe kafilesinde yer alan Yanal'ın, maç öncesi rahasızlığının artması nedeniyle kulübün sağlık ekibi tarafından maça çıkmaması yönünde karar alındı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe 'de teknik direktör Ersun Yanal , rahatsızlığı nedeniyle takımın başında maça çıkamadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Barcelona, Ernesto Valverde'yi görevden aldı ve yerine Quique Setien'i getirdi

Göztepe, Adebayor ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe, Papiss Cisse için Alanyaspor'a Mevlüt Erdinç'i önerecek

Espanyol, Marcao için 5 milyon euroluk teklif yaptı