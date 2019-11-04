Son Dakika Haberleri: Kayserispor - Fenerbahçe maçını 18 bin taraftar izledi
Son Dakika Spor Kayserispor - Fenerbahçe maçını 18 bin taraftar izledi

Kayserispor - Fenerbahçe maçını 18 bin taraftar izledi

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı kaç bin taraftarın izlediği belli oldu.

Kayserispor - Fenerbahçe maçını 18 bin taraftar izledi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı kaç bin taraftarın izlediği belli oldu.


Kayseri Kadir Has Stadı, uzun bir aradan sonra ilk kez böylesine kalabalık idi. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Ligi'nin 10. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe maçının taraftar sayısı belli oldu. Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı 18 bin 140 taraftar statdan takip etti.


Misafir takım tribününde ise bin 600 civarında Fenerbahçe taraftarı vardı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
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