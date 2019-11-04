Son Dakika Haberleri: Kayserispor - Fenerbahçe maçını 18 bin taraftar izledi
Son Dakika Güncel Kayserispor - Fenerbahçe maçını 18 bin taraftar izledi

Kayserispor - Fenerbahçe maçını 18 bin taraftar izledi

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı kaç bin taraftarın izlediği belli oldu.

Kayserispor - Fenerbahçe maçını 18 bin taraftar izledi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı kaç bin taraftarın izlediği belli oldu.

Kayseri Kadir Has Stadı, uzun bir aradan sonra ilk kez böylesine kalabalık idi. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Ligi'nin 10. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe maçının taraftar sayısı belli oldu. Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı 18 bin 140 taraftar statdan takip etti.

Misafir takım tribününde ise bin 600 civarında Fenerbahçe taraftarı vardı.

(İHA)

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:25 Kaynak: İHA
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