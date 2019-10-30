Son Dakika Haberleri: Kayserispor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek
Son Dakika Güncel Kayserispor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek

Kayserispor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçını Bursa Bölgesinden Arda Kardeşler yönetecek.

Kayserispor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor- Fenerbahçe maçını Bursa Bölgesinden Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında 3 Kasım 2019 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor -Fenerbahçe maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. Hakemi Turgut Doman.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olurken AVAR Hakemi ise Esat Sancaktar yapacak.

(İHA)

İstikbal Mobilya, Arda Kardeşler, Kayserispor, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
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