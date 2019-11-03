Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Uygun
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Kaysersipor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un açıklaması KAYSERİ - Süper Lig'in 10'uncu haftasında konuk ettiğini Fenerbahçe'yi 1-0 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:49 Kaynak: AA
Kaysersipor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un açıklaması KAYSERİ - Süper Lig'in 10'uncu haftasında konuk ettiğini Fenerbahçe'yi 1-0 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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