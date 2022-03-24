Kayserispor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
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Kayserispor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu

24.03.2022 13:50
Kayserispor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler satışa sunuldu.

Süper Lig'in 31. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü, önümüzdeki hafta oynanacak maçın bilet fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. Biletler Passolig tarafından satışa sunuldu. Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamaya göre; 2 Nisan Cumartesi günü Kadir Has stadında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şu şekilde;

Güney alt tribün bileti: 40 TL

Kuzey alt tribün bileti: 40 TL

Kuzey üst tribün bileti: 40 TL

Doğu üst tribün bileti: 60 TL

Doğu alt tribün bileti: 80 TL

Batı alt tribün bileti: 100 TL

Batı balkon tribün bileti: 120 TL

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Türk Lirası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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