Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Aydınlı Bahattin şimşek oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Aydınlı Bahattin şimşek oldu - Son Dakika Spor

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Aydınlı Bahattin şimşek oldu

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçlarını yönetecek hakemler açıklanırken, Aydınlı Süper Lig Hakemi Bahattin Şimşek, Ziraat Türkiye Kupası'da Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesini yönetecek.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Aydınlı Bahattin şimşek oldu, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçlarını yönetecek hakemler açıklanırken, Aydınlı Süper Lig Hakemi Bahattin Şimşek, Ziraat Türkiye Kupası'da Kayserispor- Fenerbahçe mücadelesini yönetecek.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16'ya kalan Hes Kablo Kayserispor ilk maçta 14 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30'da Kadir Has Stadyumunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe müsabakasını Aydın Bölgesinden Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Kargın.


Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçının VAR Hakemi Atilla Karaoğlan olurken, AVAR Hakemi ise Kemal Yılmaz. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
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