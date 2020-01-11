Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu - Son Dakika Spor

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Karşılaşmalar 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16'ya kalan Hes Kablo Kayserispor ilk maçta 14 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30'da Kadir Has Stadyumunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe müsabakasını Aydın Bölgesinden Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Kargın.


Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçının VAR Hakemi Atilla Karaoğlan olurken, AVAR Hakemi ise Kemal Yılmaz. - KAYSERİ

Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Damien Comolli'nin yetkileri elinden alındı
Serdar Aziz gündem olan pozisyonu anlattı: İlk o faul yaptı TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yıkan haber Beşiktaş ve F.Bahçe'nin talebi reddedildi! Peki şimdi ne olacak?

Son Dakika Haberleri
15:52 Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika Spor
15:51 Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan?da başladı - Son Dakika Spor
15:50 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
15:48 Guinness rekortmeni kadın bisikletçi Juliana Buhring İstanbul'da - Son Dakika Spor
15:43 Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut'tan flaş açıklamalar - Son Dakika Spor
15:28 Altay Bayındır, Gökçe Kırgız'a abayı yaktı! - Son Dakika Spor
14:20 TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 15:56:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]