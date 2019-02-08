Son Dakika Haberleri: Kayserispor-Fenerbahçe Maçının Var'ı Barış Şimşek

Kayserispor-Fenerbahçe Maçının Var'ı Barış Şimşek

19 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Barış Şimşek oldu.

Kayserispor-Fenerbahçe Maçının Var'ı Barış Şimşek, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Barış Şimşek oldu. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, bu akşam evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.

(Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:46 Kaynak: İHA

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