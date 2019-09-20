Son Dakika Haberleri: Kayserispor Ferhat Kurnaz'ı gönderdi
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Kayserispor Ferhat Kurnaz'ı gönderdi

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, bir antrenör ile daha yollarını ayırdı.

Kayserispor Ferhat Kurnaz'ı gönderdi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, bir antrenör ile daha yollarını ayırdı.


İstikbal Mobilya Kayserispor ile Galatasaray arasında ligin 3.haftasında oynanan U19 ligi maçında statüye uygun hareket etmeyen ve Sarı Kırmızılı kulübün Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine sebep olan antrenör Ferhat Kurnaz'ın görevine son verildi.


30 Ağustos 2019 günü Kayseri'de oynanan ve Anthony Chigaemezu Uzodinma'nın attığı 2 golle Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımının Gelişim Ligleri Statüsü Futbolcuların Uygunluğu maddesine aykırı hareket ettiği ortaya çıktı.


Statüye göre, Gelişim Liglerine katılan her bir yaş grubundaki takımın kadrosunda, T.C. vatandaşı amatör veya profesyonel futbolcular ile oturma iznine sahip en fazla 2 yabancı uyruklu amatör futbolcu (her yaş kategorisi için) ilgili kategorilerdeki yaş sınırlamalarına uygun şekilde yer alabilir. Kayserispor ise, amatör yerine profesyonel futbolcu oynattığı için AFDK'na sevk edildi. AFDK, "İstikbal Mobilya Kayseri Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor hakkında, 30 Ağustos 2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray Spor Toto Gelişim Elit U-19 müsabakasında talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile savunma istenmesine karar verildi" açıklaması yaptı.


İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, geçtiğimiz hafta da Alt yapı Sorumlu Antrenörü Alper Kelkitli'nin görevine son vermişti. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Galatasaray, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:49 Kaynak: İHA
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