Kayserispor, Fernandes'i renklerine bağladı - Son Dakika

Kayserispor, Fernandes'i renklerine bağladı

Hes Kablo Kayserispor, Krasnodar'da forma giyen ve bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan Manuel Fernandes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Fernandes'i renklerine bağladı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Krasnodar'da forma giyen ve bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan Manuel Fernandes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes, Rusya'nın Krasnodar takımından transfer edildi. Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Fernandes, kendisini 2 yıllık sarı-kırmızılılara bağlayan imzayı attı. İmza töreninde konuşan Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, "Zorlu bir transfer dönemi geçirdik. Her gün ayrı bir hikaye. Çok şükür alnımızın akıyla bitirdik. Biliyorsunuz harcama limiti ligdeki en düşük takımdık. Artı transfer yasakları, tahtanın kapanması, son anda çıkan yeni borçlar derken inanılmaz 1 ay geçirdik. Bugün artık son transferimiz. Hepinizin bildiği dünyaca ünlü Manuel Fernandes takımımıza katıldı. Gerek tecrübesi gerek oyun yeteneği ile hem takımdaki gençlerimize örnek olacak, hem de bulunduğu mevki itibariyle forvetlerimize destek verecek. Kendisine hoşgeldin diyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Portekizli oyuncu Fernandes ise açıklamasında Kayserispor'un başarısı için çalışacağını ifade ederek, "Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Kulübün başarısında bir parçası olmaktan inanılmaz mutluyum. Burada hem kendi hedeflerime hem de kulübün hedeflerine yardımcı olmak için çalışacağım" dedi. - KAYSERİ

Manuel Fernandes, Kayserispor, Fernandes, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 00:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor, Fernandes'i renklerine bağladı - Son Dakika Spor

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