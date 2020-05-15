Kayserispor forveti Muris Mesanovic: "Gol atmayı çok özledim"

Hes Kablo Kayserispor'un Boşnak golcüsü Muris Mesanovic, "Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum.

Hes Kablo Kayserispor'un Boşnak golcüsü Muris Mesanovic, "Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Gol atmayı özledim" dedi.

Hes Kablo Kayserispor, 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan ligler öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takım devre arasında kadrosuna kattığı Boşnak golcü futbolcusu Muris Mesanovic antrenmanlarda istekli ve hırsla çalışıyor. Hes Kablo Kayserispor forması ile çıktığı 9 maçta 3 gol atan Muris Mesanovic, "Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım, bu virüsten en kısa sürede kurtuluruz ve yeniden futbola döneriz. Futbolsuz geçen sürede gol atmayı çok özledim. Kalan son 8 maçımızda atacağım goller ile Kayserispor'u başarıya taşıyacağımıza inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi

Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor

Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı

Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti

Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?

Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı

FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti

Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım

Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu

Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi

Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu