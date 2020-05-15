Kayserispor forveti Muris Mesanovic:

Hes Kablo Kayserispor'un Boşnak golcüsü Muris Mesanovic, "Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Gol atmayı özledim" dedi.

Hes Kablo Kayserispor, 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan ligler öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takım devre arasında kadrosuna kattığı Boşnak golcü futbolcusu Muris Mesanovic antrenmanlarda istekli ve hırsla çalışıyor. Hes Kablo Kayserispor forması ile çıktığı 9 maçta 3 gol atan Muris Mesanovic, "Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım, bu virüsten en kısa sürede kurtuluruz ve yeniden futbola döneriz. Futbolsuz geçen sürede gol atmayı çok özledim. Kalan son 8 maçımızda atacağım goller ile Kayserispor'u başarıya taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)