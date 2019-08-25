Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika Spor Haber

Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

13 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Çanakkale Dardanelspor'dan Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, Çanakkale Dardanelspor'dan Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.


Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı - kırmızılılar geçen sezon Çanakkale Dardanelspor'da tamamlayan genç orta saha oyuncusu Furkan Polat ile sözleşme imzaladı. Furkan Polat, ilk olarak sağlık kontrolünden geçti ve ardından kendisini 5 yıllığına Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 1998 doğumlu olan Furkan Polat, futbola 2007 yılında Kayseri Kocasinan Şimşekspor'da başladı.


Kayserispor, kulübünden yapılan açıklamada, "Kayserisporumuz geçen sezonu Çanakkale Dardanelspor'da tamamlayan genç oyuncu Furkan Polat ile Sportif Direktörümüz Erdem Kemaloğlu'nun da katılımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Çanakkale Dardanelspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'VAR' odasına dürüm sipariş ettiler
Fenerbahçe son saniye golüyle Başakşehir'i 2-1 mağlup etti Liverpool evinde Arsenal'i farklı geçti: 3-1 Rıdvan Dilmen transferi açıkladı: Bu gece gelecek deniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 12:29:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]