Üye Girişi
Kayserispor, futbolculara gelen teklifi değerlendirmeye hazır - Son Dakika

Kayserispor, futbolculara gelen teklifi değerlendirmeye hazır

11.07.2021 00:57
Kayserispor, futbolculara gelen teklifi değerlendirmeye hazır, System.String[]

Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, düzenlediği basın toplantısında oyuncularına teklif geldiği takdirde değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, düzenlediği basın toplantısında oyuncularına teklif geldiği takdirde değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Naibi ayrıca bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lionel Carole ile de anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Hes Kablo Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Takımın 12 gün önce hazırlıklara başladığını ifade eden Naibi, "Zor bir görevi devraldığımın farkındayım. Kayserispor'un son senesi çok güzel geçmedi. Ama şehirdeki potansiyeli biliyoruz. Başkanımız çok istekli, kulüp için maddi ve manevi tüm desteği vermeye hazır. Başarılı olmak istiyor. Geçmiş yıllarda yanlış yönetilen bazı süreçler olmuş. Şimdi elimizdeki kadroyu güçlendirerek yanlış yönetilen o süreci biraz daha düzelterek yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sezon bizim için 12 gün önce başladı. İdmanlarımız güzel gidiyor. Bazı oyuncularımızla yolları ayırdık, yeni oyuncular katmaya başladık. Transfer tahtamız da çok kısa bir süre sonra açılacak ve bunları resmi olarak açıklayacağız" dedi.

"İsim değil, performans önemli"

Transfer konusunda ince eleyip sık dokudukların altını çizen Naibi, asıl hedeflerinin doğru oyuncuyu alabilmek olduğunu kaydetti. Naibi "Kulübün bir scout ekibi olmaması, bir data analiz ekibinin olmaması, bununla ilgili fazla hazır olunmaması gibi durum vardı. Şu anda bu eksikleri kurduk. Yıldız transferi isim olarak bazen güzel oluyor, seyircide heyecan oluşuyor, imzalar atılırken her şey hoş oluyor ama sahadaki performans önemli olan. Biz buraya sahada performans gösterecek, seyirci ve Türkiye'nin takdir ettiği oyuncular getirmek istiyoruz. O yüzden isim çok önemli değil. Tabi hem isim olup hem performans verirse herkes için çok iyi. Ama bizim asıl hedefimiz doğru oyuncuyu alabilmek" ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimizi büyük tutmalıyız"

Takım olarak hedeflerini büyük tutmaları gerektiğini ve kısa vadede hedefe doğru ilerlemelerinin gerektiğini aktaran Naibi, "4 büyük kulüpten sonra Türkiye'de en fazla Kayserispor ve Gaziantepspor tepeyi zorlayan kulüplerdir. Tekrar o seviyelere gelmek için 3-5 yıla ihtiyacımız var demeyeceğim. Çünkü Türkiye Ligi öyle bir lig değil. Doğru Türk oyuncuları koyduğunuzda, 3-4 tane iyi yabancı aldığınızda ilk 8-10'da bulunabileceğime inanıyorum. Bu hedef için oynayacağız. Hedefimizi biraz daha büyük tutmalıyız. Çünkü bu şehirde neredeyse büyük kulüplerde olmayan bir tesis var, çok güzel bir stat var. Bunu yapmak için her şart mevcut. O yüzden hedeflerimizi büyük tutmalıyız. Bahaneler bulmaktansa doğru çözümleri kısa vadede bulup hedefe doğru ilerlememiz gerekiyor" diye konuştu.

"Mensah takımda devam ediyor"

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen futbolcuları Mensah'ın pazartesi takıma katılmasını beklediklerini de sözlerine ekleyen Ali Naibi, "Şu anda kampa katılmayan iki oyuncumuz var; biri Mensah diğeri Melih Okutan. Mensah'ın Pazartesi gelmesini bekliyoruz. Mensah kulüp için değerli bir oyuncu. Maliyeti yüksek kulübe. Şartlar oluştuğu takdirde yollarımızı ayırabiliriz ama bizde kalacaksa da ondan en iyi şekilde faydalanmamız lazım. Şu anda takımda devam ediyor" dedi.

"Başarılı olmuş bir kadro yok"

Futbolcularına gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduklarını belirten Hes Kablo Sportif Direktörü Ali Naibi, "Her oyuncumuzla ilgili teklif geldiği takdirde değerlendirmeye hazırız. Sonuçta başarılı olmuş bir kadro yok. İsim isim bakmaya gerek yok, kadro başarılı olmamış. Gelebilecek her türlü teklifler değerlendirilebilir" şeklinde konuştu.

Lionel Carole Kayseri'ye gelecek"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Ali Naibi ayrıca, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lionel Carole'ün de akşam saatlerinde Kayseri'ye geleceğini söyledi. - KAYSERİ

Lionel Carole, Kayserispor, Transfer, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor, futbolculara gelen teklifi değerlendirmeye hazır - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak 00:11 Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 23:30 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 22:43 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı 20:19 Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış 20:00 Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı 19:07 İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı
Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı 18:29 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu 18:08 Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Ünlü şarkıcı Işın Karaca Ünlü şarkıcı Işın Karaca "file dönmüşsün" diyen takipçisine cevap verdi: Kalbini yıkat         
00:46
Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı         
00:03
Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü         
23:05
Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum         
21:44
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler         
20:14
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi         
18:50
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü         
18:12
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı         
13:43
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı         
11:03
Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak         
10:34
Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 07:25:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor, futbolculara gelen teklifi değerlendirmeye hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement