Kayserispor, Galatasaray'dan 6 maç sonra puan aldı - Son Dakika

Kayserispor, Galatasaray'dan 6 maç sonra puan aldı

25.11.2020 00:57
Kayserispor, Galatasaray'dan 6 maç sonra puan aldı, System.String[]

Kayserispor, Galatasaray'a karşı şanssızlığını kırdı.

Kayserispor, Galatasaray'a karşı şanssızlığını kırdı. Sarı-kırmızılılar, ligde tam 6 maç sonra Galatasaray'dan puan almayı başardı.

Kayserispor, uzun bir aradan sonra renktaşı Galatasaray'dan puan aldı. Süper Lig'de 9. haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, müsabakayı 10 kişi tamamlamasına rağmen puan çıkarmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'dan 6 maç sonrasında puan aldı.

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan son 7 müsabaka ve sonuçları şöyle:

2020-2021 Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1

2019-2020 Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1

2019-2020 Kayserispor: 2 - Galatasaray: 3

2018-2019 Galatasaray: 3 - Kayserispor: 1

2018-2019 Kayserispor: 0 - Galatasaray: 3

2017-2018 Kayserispor: 1 - Galatasaray: 3

2017-2018 Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1 - KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor, Galatasaray'dan 6 maç sonra puan aldı - Son Dakika Spor


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