Kayserispor, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i istedi! Son dakika transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i istedi! Son dakika transfer haberleri - Son Dakika Spor

Kayserispor, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i istedi! Son dakika transfer haberleri

6 saat önce

Sezon başında İsmail Çipe ve Ramazan Emirhan Civelek'i Galatasaray'dan kiralık olarak transfer eden Kayserispor, şimdi de sol bek Emre Taşdemir ile orta saha Jimmy Durmaz'ı da kadar kadrosuna katmak istiyor.

Kayserispor, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i istedi! Son dakika transfer haberleri, System.String[]

Sezon başında İsmail Çipe ve Ramazan Emirhan Civelek'i Galatasaray'dan kiralık olarak transfer eden Kayserispor, şimdi de sol bek Emre Taşdemir ile orta saha Jimmy Durmaz'ı da kadar kadrosuna katmak istiyor.


Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin de alınmasına onay verdiği Jimmy ve Emre için ikinci kez nabız yoklandı. Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir ismi daha önce Mensah'ın takas edilmesi için isimleri gündeme gelmişti.


Antalya'da bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'dan gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına yön verecek.


Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:54 
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