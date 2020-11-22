Kayserispor, Galatasaray karşısında puan hedefliyor

Kayserispor deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan puanla dönme arzusunda.

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Deplasmandan puan veya puanlarla dönmek isteyen sarı- kırmızılılar, son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Saat 17.00'de havayolu ile İstanbul'a gidecek olan kafile, ardından konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Yarın Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Kayserispor mücadelesi saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. - KAYSERİ