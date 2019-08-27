Son Dakika Haberleri: Kayserispor-galatasaray maç biletleri satışa çıktı
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Kayserispor-galatasaray maç biletleri satışa çıktı

21 dakika önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un cuma günü evinde oynayacağı Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı.

Kayserispor-galatasaray maç biletleri satışa çıktı, System.String[]

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un cuma günü evinde oynayacağı Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 50 ile 120 TL arasında değişiyor.

Süper Lig'in 3'ncü haftasında Cuma günü oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasının maç bilet fiyatları açıklandı. Bugün saat 11: 00'de satışa sunulan biletlerin fiyatları şu şekilde; Kuzey üst tribün-50 TL, Doğu alt tribün-80 TL,  Doğu üst tribün-60 TL, Batı üst tribün-60 TL,  Batı alt tribün-120 TL ve Misafir tribün-65 TL.

Bu arada ligin ilk haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında ceza alan Kuzey Alt C,D ve E ile Batı Alt D ve F bloklarında ki kombine bileti olan taraftar Galatasaray maçında biletlerini transfer edemeyecekler ve sarı-kırmızılı kulüp bu yerleri 1 maçlığına satışa açacak.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:18 Kaynak: DHA
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