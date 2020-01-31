Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Hes Kablo Kayserispor, çalışmalarına devam etti.

Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Hes Kablo Kayserispor, çalışmalarına devam etti.

Ligde 11 puanla ligin son sırasında yer alan Hes Kablo Kayserispor, Pazar günü İstanbul'da Galatasaray ile oynanacak olan müsabakaya için çalışmalarına teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde devam etti. Sakatlıkları devam eden Hasan Hüseyin, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen ve Hakan Arıkan antrenmanda yer almadı. Sarı-kırmızılı futbolcular antrenmanın ilk kısmında düz koşu ve 5'e 2 pas çalışması yaparken, ikinci bölümünde ise kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenmanı takip eden Hes Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Takımımıza 9 yeni transfer yaptık. İnşallah ikinci yarıda bu transferlerden verim alıp takıma katkı sağlayıp güzel bir 2'nci yarı geçireceğimize inanıyoruz. Galatasaray maçında futbolcularımızın elinden gelenin fazlasını yapacaklarına inanıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Mustafa Tokgöz'ün açıklamaları

Detaylar


Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:05 Kaynak: DHA
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