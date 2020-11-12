Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
12.11.2020 12:39
Hes Kablo Kayserispor, ligin 9.haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tesislerde devam ediyor.
Hes Kablo Kayserispor, ligin 9.haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tesislerde devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Lige verilen milli arada takımı tecrübeli teknik adam Samet Aybaba'ya emanet eden Sarı-Kırmızılılar Galatasaray maçına kadar hazırlıklarını kendi tesislerinde yoğun bir şekilde sürdürecek.
Takımda sakatlıkları devam eden Nurettin Korkmaz, Ömer Uzun ve Harrison Manzala yer almadı. Sakat ve milli takıma giden oyuncular dışında Hes Kablo Kayserispor'da eksik bulunmuyor. - KAYSERİ
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