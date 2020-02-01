Kayserispor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika Spor

Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

6 saat önce

Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayserispor, Galatasaray maçına hazır, System.String[]

Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Süper Lig'in 20. haftasında yarın İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak olan Kayserispor'da Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Sarı-Kırmızılılar son bölümde ise taktik çalışarak Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. Bu maç için İstanbul'a giderek kampa girecek olan Kayserispor, kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek. - KAYSERİ

Kayserispor, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
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