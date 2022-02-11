Kayserispor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde İstanbul'da son antrenmanını gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. Geride kalan 24 hafta sonunda 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Kayserispor, toplam 34 puan topladı.

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)