Üye Girişi
Kayserispor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika

Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

11.02.2022 17:27
Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde İstanbul'da son antrenmanını gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. Geride kalan 24 hafta sonunda 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Kayserispor, toplam 34 puan topladı.

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)

Kayserispor, Galatasaray maçına hazır
Kayserispor, Galatasaray maçına hazır
Kayserispor, Galatasaray maçına hazır
Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Hikmet Karaman, Galatasaray, Kayserispor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayserispor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:43 Gülben Ergen itiraz edip engelledi! Erhan Çelik'in beraat kararı rafa kaldırıldı
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:55:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement