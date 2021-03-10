Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
10.03.2021 20:47
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Galatarasay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Galatarasay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ile pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.
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