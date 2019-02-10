Son Dakika Haberleri: Kayserispor Galibiyet Sayısını 8 Yaptı

Kayserispor Galibiyet Sayısını 8 Yaptı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 21.haftasında mağlup ettiği Fenerbahçe'ye karşı 8.kez kazanmış oldu.

Kayserispor Galibiyet Sayısını 8 Yaptı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 21.haftasında mağlup ettiği Fenerbahçe'ye karşı 8.kez kazanmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında sahasında Fenerbahçe'yi Artem Kravets'in golü ile 1-0 mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor, geride kalan 46 Süper Lig maçında rakibine karşı 8. galibiyetini almış oldu. Güçlü rakibine karşı 28 kez mağlup olan 10 kez de berabere kalan sarı kırmızılılar, Hikmet Karaman yönetiminde 8.galibiyetini aldı. Kayserispor'un rakibine karşı üstünlük kurduğu maçlar:

2018/2019 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2018/2019 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 2-3

2016/2017 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 4-1

2010/2011 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 2-0

2008/2009 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 1-4

2007/2008 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 2-1

2005/2006 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

1997/1998 Fenerbahçe-İ.M.Kayserispor 1-2

Kayseri'de 5.galibiyet

Kayseri'de oynanan 23 müsabakada İstikbal Mobilya Kayserispor, 5 kez Fenerbahçe'yi mağlup etti. Fenerbahçe Kayseri'de 11 kez gülerken 7 kez de Kayseri'de eşitlik bozulmadı. Sarı Kırmızılı ekip, sahasında oynadığı lig maçlarında rakibine 20 gol attı kalesinde ise 37 gol gördü. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:31 Kaynak: İHA

Spor
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