Son Dakika Haberleri: Kayserispor galibiyete hasret
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Kayserispor galibiyete hasret

41 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon galibiyet sevinci yaşayamadı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor bu sezon galibiyet sevinci yaşayamadı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda başarı çıtasını yükseltmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da galibiyet hasreti dinmiyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde çıktıkları ilk 6 maçta 3 beraberlik 3 yenilgi alan sarı kırmızılılar, sadece 3 puan toplayabildiler. Alanyaspor'a, Galatasaray'a ve Konyaspor'a mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Denizlispor ile berabere kaldı. Sarı Kırmızılı takım bu maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

3 puanın sahibi İstikbal Mobilya Kayserispor, puan tablosunda 17. sırada bulunuyor.

(İHA)

İstikbal Mobilya, Galatasaray, Kayserispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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