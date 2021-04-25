Kayserispor galibiyete hasret

Kayserispor, ligde oynadığı son 8 maçını kazanamadı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Bu maçlarda 4 kez yenilen sarı kırmızılı ekip, 4 beraberlik aldı. Küme düşme hattının hemen üzerine yer alan Kayserispor, son 8 maçında Galatasaray, Karagümrük, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarını kaybederken Göztepe, Trabzonspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından da beraberlikler aldı. Sarı kırmızılılar son 8 maçında 5 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Kayserispor'un oynadığı son 8 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

30.Hafta Kayserispor-Galatasaray 0-3

31.Hafta Karagümrük-Kayserispor 3-0

32.Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1

33.Hafta Trabzonspor-Kayserispor 1-1

34.Hafta Kayserispor-Antalyaspor 0-1

35.Hafta Konyaspor-Kayserispor 0-0

36.Hafta Kayserispor-Gençlerbirliği 2-2

37.Hafta Beşiktaş-Kayserispor 3-1 - KAYSERİ