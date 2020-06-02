Kayserispor galibiyete şartlandı - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Lige kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birbirinden önemli 8 maça çıkacağız. Bunlardan ilki olarak Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacağız. Hedefimiz puan veya puanlarla dönmek" dedi.

27.haftanın açılış maçında 12 Haziran Cuma günü İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 'nda saat 21.45'de başlayacak olan karşılaşma öncesi hazırlıklarını 11 Haziran Perşembe günü tamamlayacak olan Sarı-Kırmızılılarda tek hedef lige kaldığı yerden başlamak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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