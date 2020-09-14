Kayserispor galibiyetle başladı

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezona galibiyetle başladı.
Süper Ligin ilk haftasında sahasında Kasımapaşa'yı konuk eden Hes Kablo Kayserispor 1-0'lık sonuç ile 3 puanı aldı. Yeni sezona galibiyetle başlayan Sarı-Kırmızılılar maç sonrası büyük sevinç yaşadı.
Yeni transferlerinden yoksun olarak mücadele etmesine rağmen 3 puanı almayı başaran Sarı Kırmızılı takım, geçen sezon ligin ilk haftasında Alanyaspor'a 1-0 yenilmişti.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 09:04 - Kaynak: İHA
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