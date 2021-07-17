Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor

Sezona İzmir'de başlayacak olan Hes Kablo Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Süper Lig'de 26. sezonunu geçirecek olan sarı kırmızılılar, ilk kez deplasmanda bir İzmir takımı ile ligin açılış maçını oynayacak. Kayserispor, bu maçı kazanarak sezona moralli girmek istiyor. Kayserispor, ligin ilk haftasında deplasmanda Altay ile 3 puan mücadelesi verecek.

Hes Kablo Kayserispor, geride kalan 25 sezonda oynadığı ilk hafta maçlarından sadece 6'sını galibiyetle noktalayabildi. 7 kez berabere kalıp 12 kez de yenilen Kayserispor, geçen sezona sahasında kazanarak başlamıştı. 13 kez ligin ilk maçını deplasmanda oynayan Kayserispor, sadece 1 kez kazanırken 4 kez berabere kaldı 8 kez de mağlup oldu.

Kayserispor'un Süper Lig'de yeraldığı süreçte ligin ilk haftalarında deplasmanda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde:

1974-75 Boluspor-Kayserispor 1-1

1985-86 Fenerbahçe-Kayserispor 3-2

1992-93 Kocaelispor-Kayserispor 7-2

1993-94 Gaziantep-Kayserispor 4-0

1994-95 Vanspor-Kayserispor 3-0

1997-98 Karabükspor-Kayserispor 3-0

2005-06 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

2008-09 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2009-10 Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0

2010-11 İstanbul B.B-Kayserispor 0-2

2011-12 Bursaspor-Kayserispor 3-0

2015-16 Osmanlıspor-Kayserispor 1-1

2017-18 Galatasaray-Kayserispor 4-1 - KAYSERİ