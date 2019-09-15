Son Dakika Haberleri: Kayserispor galibiyetle tanışamadı
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Kayserispor galibiyetle tanışamadı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor geride kalan 4 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.

Kayserispor galibiyetle tanışamadı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor geride kalan 4 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor 4 haftada 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.


Lige Alanyaspor yenilgisi ile başlayan sonrasında Ankaragücü ile berabere kalan Kayserispor, sahasında Galatasaray'a mağlup olmuştu. İstikbal Mobilya Kayserispor, son oynadığı Antalyaspor maçında da 2-2 berabere kaldı.


4 haftada 2 puan toplayan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 5.haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Antalyaspor, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:56 Kaynak: İHA
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