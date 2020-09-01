Hes Kablo Kayserispor, 5 Eylül'de Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında sahaya inen takımımız, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Gaziantep FK ile hazırlık maçı oynayacaktır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki karşılaşmanın yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:21 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak - Son Dakika Spor