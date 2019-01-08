Kayserispor, Genç Taraftarı İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
2 saat önce
Kayserispor, trafik kazasında hayatını kaybeden genç taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kayserispor
, trafik kazasında hayatını kaybeden genç taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kayserispor'un resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: Genç
taraftarımız Mustafa Abbasoğlu'nun elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:35 Kaynak: İHA
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