Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Genç Taraftarı İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Kayserispor, Genç Taraftarı İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

2 saat önce

Kayserispor, trafik kazasında hayatını kaybeden genç taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kayserispor, Genç Taraftarı İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı, System.String[]
Kayserispor, trafik kazasında hayatını kaybeden genç taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Genç taraftarımız Mustafa Abbasoğlu'nun elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Genç, Kayserispor, Spor
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