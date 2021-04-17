Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında salı günü Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Ligin 35'inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşan ve sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Hes Kablo Kayserispor, ara vermeden Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, Konyaspor maçına ilk 11'de çıkan futbolcular yenileme çalışması yapdı. Diğer futbolcular kondisyon çalıştı. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü.