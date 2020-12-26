Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
26.12.2020 00:57
Süper Lig'in 14. haftasında dün evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 olan Hes Kablo Kayserispor, ligin 15.haftasında Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Süper Lig'in 14. haftasında dün evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 olan Hes Kablo Kayserispor, ligin 15.haftasında Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kayserispor Tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenmanda İttifak Holding Konyaspor maçında on birde oynayan oyuncular yenilme çalışmaları yaparken diğer oyuncular ise sahada topla çalıştılar. Sarı-Kırmızılılar bugün yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Pazartesi günü Ankara Eryaman Stadyumunda oynanacak olan Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. - KAYSERİ
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