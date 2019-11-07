Son Dakika Haberleri: Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve gruplar halinde istasyon çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale taktik maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

İstikbal Mobilya, Gençlerbirliği, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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