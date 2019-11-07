Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve gruplar halinde istasyon çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale taktik maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.