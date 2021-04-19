Kayserispor-Gençlerbirliği maçını Alper Ulusoy yönetecek

Eski başkan Ünal Aysal'dan çarpıcı ifadeler: Avrupa Süper Ligi fikri ilk benden çıkmıştı, Galatasaray çekinmesin ve buraya katılsın

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