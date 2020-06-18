Kayserispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Kayserispor, hafta sonunda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği tek antrenmanla günü tamamladı.Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Pas ve şut çalışması gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.