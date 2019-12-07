Son Dakika Haberleri: Kayserispor Genel Kurulu öncesi arbede çıktı
Son Dakika Güncel Kayserispor Genel Kurulu öncesi arbede çıktı - Son Dakika

Kayserispor Genel Kurulu öncesi arbede çıktı

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor kongresi öncesi, salona girmek isteyen taraftarlar ile polis arasında arbede çıktı.

Kayserispor Genel Kurulu öncesi arbede çıktı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor kongresi öncesi, salona girmek isteyen taraftarlar ile polis arasında arbede çıktı.


İstikbal Mobilya Kayserispor kongresi gergin başladı. Sadece delegelerin girebildiği kongreye delegeler harici kimse alınmadı. Bu sırada kongrenin yapılacağı Kadir Has Spor Kompleksinde toplanan Kayserispor taraftarları ile polis arasında arbede yaşandı.


Polis ekipleri, müdahale ederek kongre merkezinden taraftarları uzaklaştırdı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne polisi, kadınların yüzüne sıvı atıp kaçan şüpheliyi arıyor
Evden gelen kokular, bedeni çürümek üzere olan komşularının hayatını kurtardı Kayserispor'da Berna Gözbaşı başkan seçildi Cami tuvaletinde intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 18:28:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor Genel Kurulu öncesi arbede çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]