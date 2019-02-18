Son Dakika Haberleri: Kayserispor Gözgöz'e Yine Kaybetmedi

Kayserispor Gözgöz'e Yine Kaybetmedi

20 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig tarihinde Göztepe ile sahasında oynadığı maçlarda hiç kaybetmedi.

Kayserispor Gözgöz'e Yine Kaybetmedi, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig tarihinde Göztepe ile sahasında oynadığı maçlarda hiç kaybetmedi.

Spor Toto Süper Lig'de haftaya 25'er puanla giren İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe, Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. Ligde üst sıraları kovalayan iki renktaşın mücadelesinde son gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın ilk yarısında Chery'in attığı golle, ikinci yarıda da Mensah'ın golü ile sevinerek 3 puanı hanesine yazdırırken rakibini bir kez daha mağlup etmiş oldu.

Süper Lig'de rakibi ile 10 kez karşılaşan İstikbal Mobilya Kayserispor, üçüncü galibiyetini aldı. Böylece Her iki takımın da galibiyet sayısı 3 olurken beraberlik sayısı ise 4 oldu. Sarı Kırmızılılar, sahasında Göztepe ile oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. 2 beraberlik alan İstikbal Mobilya Kayserispor, rakibini sahasında 3. kez mağlup etmiş oldu. Kayseri'de oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe maçları ve sonuçları:

2018/2019 İ.M.Kayserispor-Göztepe 2-1

2017/2018 İ.M.Kayserispor-Göztepe 1-0

1979/1980 İ.M.Kayserispor-Göztepe 3-2

1974/1975 İ.M.Kayserispor-Göztepe 1-1

1973/1974 İ.M.Kayserispor-Göztepe 0-0 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:07 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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