Kayserispor, Göztepe hazırlıkları tamamlandı

Hes Kablo Kayserispor ligin 11'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar bugün yaptığı antrenman ile çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kayserispor kafilesi bugün öğleden sonra havayolu ile İzmir'e hareket edecek.

KAYSERİSPOR'DA BÜTÜN SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI

Göztepe ile oynanacak olan müsabaka öncesi Koronavirüs testi olan sarı kırmızılılarda bütün sonuçların negatif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe karşılaşması öncesi Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.