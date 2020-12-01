Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
- Kaynak: AA
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