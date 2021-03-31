Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

03 Nisan 2021 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe A.Ş karşılaşması saat 13.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 32.haftasının açılış karşılaşmasında konuk edeceği Göztepe maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Lige verilen milli arayı en iyi şekilde sürdüren Sarı-Kırmızılılar Göztepe maçıyla birlikte yeniden çıkış yakalamak istiyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da keyifler yerinde.

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