Kayserispor, Göztepe maçına hazır
04.12.2020 15:10
Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan puanla dönme arzusunda.
Süper Lig'in 11. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Deplasmandan puan veya puanlarla dönmek isteyen sarı- kırmızılılar, son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Saat 15.30'da havayolu ile direk İzmir'e gidecek olan kafile, ardından konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.
Yarın İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak olan Göztepe A.Ş-Hes Kablo Kayserispor mücadelesi saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. - KAYSERİ
Son Dakika Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor Yağmur Sarnıç'tan çocuk özlemi çeken Seren Serengil'e sert sözler Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı