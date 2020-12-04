Kayserispor, Göztepe maçına hazır - Son Dakika

Kayserispor, Göztepe maçına hazır

04.12.2020 15:10
Kayserispor, Göztepe maçına hazır, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan puanla dönme arzusunda.

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Deplasmandan puan veya puanlarla dönmek isteyen sarı- kırmızılılar, son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Saat 15.30'da havayolu ile direk İzmir'e gidecek olan kafile, ardından konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Yarın İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak olan Göztepe A.Ş-Hes Kablo Kayserispor mücadelesi saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Göztepe maçına hazır
Kayserispor, Göztepe maçına hazır
Kayserispor, Göztepe maçına hazır

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor, Göztepe maçına hazır - Son Dakika Spor


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