Kayserispor-Göztepe maçını Mete Kalkavan yönetecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor-Göztepe maçını Mete Kalkavan yönetecek - Son Dakika Spor

Kayserispor-Göztepe maçını Mete Kalkavan yönetecek

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe A.Ş arasında oynanacak olan ligin 24.hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden Mete Kalkavan yönetecek.

Kayserispor-Göztepe maçını Mete Kalkavan yönetecek, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe A.Ş arasında oynanacak olan ligin 24.hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden Mete Kalkavan yönetecek.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 24.haftasında 02 Mart 2020 Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 20.00'de oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Göztepe A.Ş maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-Göztepe A.Ş maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4.Hakemi İlker Yasin Avcı.


Hes Kablo Kayserispor-Göztepe A.Ş maçının VAR Hakemi Özgür Türkalp olurken, AVAR Hakemi ise Burak Pakkan yapacak. - KAYSERİ

Mete Kalkavan, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:58 Kaynak: İHA
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