Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 2 Mart Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 2 Mart Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.


İstasyon ve top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:18 Kaynak: AA
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