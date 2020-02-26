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Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 2 Mart Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:18 Kaynak: AA
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 2 Mart Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.
İstasyon ve top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
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