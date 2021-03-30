Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
30.03.2021 20:07
Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon çalışmasıyla başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı.
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