Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Burak Şeker yönetecek.
Kaynak: AA
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