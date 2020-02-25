Kayserispor, Göztepe maçıyla seriye başlamak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Göztepe maçıyla seriye başlamak istiyor - Son Dakika Spor

Kayserispor, Göztepe maçıyla seriye başlamak istiyor

6 saat önce

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Göztepe müsabakasının ligde kalmaları adına önemli olduğunu söylerken, galibiyet serisi başlatmak istediklerini de belirtti.

Kayserispor, Göztepe maçıyla seriye başlamak istiyor, System.String[]

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Göztepe müsabakasının ligde kalmaları adına önemli olduğunu söylerken, galibiyet serisi başlatmak istediklerini de belirtti.


Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, düz koşunun ardından ısınma hareketleriyle antrenmana devam etti. İdmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Prosinecki, ligde kalmak adına Göztepe karşılaşmasını kazanarak seriye başlamak istediklerini dile getirdi. Prosinecki, "Hep söylediğimiz bir şey var, bariz bir gerçek; ligde hiçbir maç kolay değil. Her maç çok zor. Göztepe maçı da bunlardan biri. Geldiğimizden beri bir ilerleme kat ediyoruz. Kayserispor'un şu an çok fazla puanı olmamasına rağmen herkesin kabul edeceği gerçek, sahada savaşan bir takım var. İyiye giden bir takım var, oyuncuların havası değişti. Daha takım olarak oynayan bir Kayserispor var. Göztepe maçı da ligde kalmamız açısından belirleyici maçlardan birisi. Artık seriye başlamak istiyoruz. Geçen hafta olmadı ne yazık ki. Göztepe müsbakasıyla beraber içeride kazanıp iyiye giden durumu daha iyiye çevirerek ligde kalacağımıza inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Robert Prosinecki, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
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